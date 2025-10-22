Centrul de zi din Săsar prinde contur, la nici o lună de la începerea lucrărilor

Lucrările la Centrul Senior din localitatea Săsar – Comuna Recea avansează în ritm alert. În 27 septembrie a avut loc evenimentul de lansare a proiectului pentru construcția centrului de zi destinat seniorilor, iar acum obiectivul are deja pereți ridicați.

Scopul proiectului este sprijinirea a 121 persoane vârstnice vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani, din comuna Recea, dintre care minimum 14 persoane de etnie romă, afectate de probleme locative. Totul în scopul depășirii situației de vulnerabilitate. Astfel, prin construcția, echiparea și înființarea Centrului de zi pentru bătrâni în sat Săsar, se vor oferi servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor cu vârsta peste 65 de ani aflate în condiții de vulnerabilitate. Primăria comunei Recea este beneficiarul investiției „Construire și dotare Centru de zi pentru recreere, recuperare și asistență pentru persoane vârstnice în satul Săsar, comuna Recea”, investiție cofinanțată de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus. Valoarea totală a proiectului este de 9.330.658 lei, din care 7.789.836 lei cheltuieli eligibile (4.301.227 cheltuieli FEDR și 3.488.609 lei cheltuieli FSE) și 1.540.822 lei cheltuieli neeligibile. Contribuția proprie a primăriei este de 155.796 lei. Proiectul se desfășoară pe parcursul a 36 de luni și are ca scop principal îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din comună prin înființarea acestui centru de zi, care urmărește nu doar îmbunătățirea stării fizice și psihice a seniorilor, ci și stimularea participării lor active în viața comunității, menținerea independenței și prevenirea izolării sociale. De asemenea, proiectul răspunde nevoii stringente de servicii sociale și medicale adaptate seniorilor, cu accent pe prevenirea instituționalizării și promovarea vieții independente, în cadrul comunității.