Colectarea selectivă a deșeurilor din Recea, încă o problemă

Joia trecută a fost programată colectarea deșeurilor de hârtie și carton în localitățile Recea, Lăpușel și Bozânta Mică. Poliția locală a însoțit mașina Drusal. Asta din cauză că procesul de colectare selectivă nu decurge tocmai cum ar trebui.

Vina este de ambele părți: cetățeni și angajați de la salubritate. Astfel, dacă sătenii nu respectă întocmai precizările cu privire la ce se colectează într-o zi anume, muncitorii de la salubritate manevrează tomberoanele cu neglijență, distrugându-le în dese rânduri. Administrația locală explică: ”Dacă Drusal colectează astăzi carton și hârtie, noi nu ieșim la poartă cu altceva în tomberoane, deoarece vom rămâne cu tomberoanele pline! De asemenea, problema manipulării grosolane a tomberoanelor este cunoscută de către conducerea Drusal, cu angajamentul că înlocuiesc stricăciunile”. Din păcate, această problemă nu este singulară. Și alte primării din județ se plâng de aceleași probleme.