Joia trecută a fost programată colectarea deșeurilor de hârtie și carton în localitățile Recea, Lăpușel și Bozânta Mică. Poliția locală a însoțit mașina Drusal. Asta din cauză că procesul de colectare selectivă nu decurge tocmai cum ar trebui.
Vina este de ambele părți: cetățeni și angajați de la salubritate. Astfel, dacă sătenii nu respectă întocmai precizările cu privire la ce se colectează într-o zi anume, muncitorii de la salubritate manevrează tomberoanele cu neglijență, distrugându-le în dese rânduri. Administrația locală explică: ”Dacă Drusal colectează astăzi carton și hârtie, noi nu ieșim la poartă cu altceva în tomberoane, deoarece vom rămâne cu tomberoanele pline! De asemenea, problema manipulării grosolane a tomberoanelor este cunoscută de către conducerea Drusal, cu angajamentul că înlocuiesc stricăciunile”. Din păcate, această problemă nu este singulară. Și alte primării din județ se plâng de aceleași probleme.
Colectarea selectivă a deșeurilor din Recea, încă o problemă
