Dosar penal pentru tăiere ilegală de arbori

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați marți, 21 octombrie, cu privire la faptul că de pe o suprafață de pădure din localitatea Crasna Vișeului ar fi fost tăiat, fără drept, material lemnos.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au demarat activități specifice pentru probarea activității infracționale sesizate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că din zona împădurită indicată în sesizare au fost tăiați, de pe picior verde și nemarcat, 12 arbori în cantitate de 12,5 metri cubi, valoarea prejudiciului creat fiind de 3.200 de lei.

Investigațiile desfășurate de polițiști au relevat că activitatea infracțională a avut loc la data de 17 octombrie, precum și faptul că persoana bănuită de comiterea faptei este un bărbat de 50 de ani.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Poieni.

Polițiștii efectuează cercetări în continuare, sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere de arbori.