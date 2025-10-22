Elevii sigheteni învaţă să comunice în engleză despre problemele importante

Elevii claselor a XI-a C și a XII-a C, de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea profesoarei Claudia Hotea, și-au îmbinat pasiunea pentru limba engleză cu responsabilitatea față de mediu.

În cadrul pregătirii pentru examenul Cambridge C1 Advanced English, aceștia au abordat subiecte cu tematică eco, descoperind cum pot comunica în limba engleză despre probleme reale ale lumii moderne și despre soluții sustenabile.