Giulești/Ovine, în valoare de 30.000 de lei, recuperate

Marți, 21 octombrie, polițiștii din Strâmtura au identificat doi bărbați, de 45 de ani și de 23 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt, iar ulterior au recuperat prejudiciul cauzat. În urma unei sesizări adresată polițiștilor de către un bărbat din Giulești, s-a stabilit faptul că în perioada iunie-iulie 2024, persoane necunoscute i-ar fi cauzat celui în cauză un prejudiciu de 30.000 de lei, după ce i-ar fi sustras 16 ovine.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului, au efectuat cercetări specifice pentru identificarea persoanelor bănuite, precum și pentru recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia persoanei vătămate.

Activitățile informativ-operative întreprinse au condus la identificarea celor doi bărbați, în vârstă de 45 și 23 de ani, din județul Satu Mare, bănuiţi de comiterea faptei. Cele 16 ovine sustrase au fost recuperate de polițiști și predate bărbatului din Giulești.