Învinși în minimum de seturi în primul meci al sezonului

• SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-20, 25-19, 25-18) •

Știința Explorări Baia Mare a început cu stângul noua ediție de campionat, cedând în deplasarea de la SCM Zalău în minimum de seturi – 3-0 (25-20, 25-19, 25-18).

Băimărenii au început curajoși meciul din Sălaj și au pus reale probleme adversarei mult mai bine cotate. După o dominare a gazdelor în prima jumătate a setului, oaspeții încep să recupereze din terenul pierdut și se apropie la 15-12, apoi la 16-15. Echilibrul se menține până la 21-19, iar de aici încolo experiența celor de la SCM Zalău își spune cuvântul – 25-20.

Știința Explorări a încercat și în actul doi să ofere o replică la fel de consistentă, pe alocuri a izbutit, dar gazdele și-au dublat avantajul la seturi după ce s-au impus cu 25-19.

În setul trei, și ultimul al confruntării, echilibrul a persistat până la scorul de 13-11, însă SCM Zalău nu mai face niciun fel de concesie în a doua jumătate a lui și se desprinde decisiv – 18-13, 22-13. Pe final, băimărenii mai recuperează și cedează în final cu 25-18.

O victorie logică a celor de la SCM Zalău, obținută în dauna unui adversar aflat în plină reconstrucție, cu mulți jucători tineri și cu buget de austeritate, cu obiectiv clar declarat de evitare a retrogradării.

În runda viitoare, programată sâmbătă, 25 octombrie, Știința Explorări primește vizita celor de la SCMU Craiova, partidă care va debuta la ora 17.00 în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.

SCM Zalău: Mendoza 7 p (3 blocaje), Stohr 3 p (un as), Teppan 11 p (un as, un blocaj), Bartha 3 p (2 ași, un blocaj), Simoes 13 p (2 ași, un blocaj), Cveticanin 9 p (2 blocaje), Mărieș (libero). Au mai jucat: Hurt 3 p, Ionescu 3 p (un blocaj), Onuțe, Crișan, Platon (libero). Antrenori: Adrian Feher, Marius Lazăr.

Știința Explorări Baia Mare: Badea 12 p, Neamu 3 p, Piscacek 2 p (un as, un blocaj), Breban 8 p, Ciatău 4 p (3 blocaje), Cheagă 12 p (un as, un blocaj), Urian (libero). Au mai jucat: Patca 1 p, Șugubețu, D. Pop, Tănase. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Au arbitrat: Bogdan Stoica (București) și Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș). Observator FRV: Mircea Gătej (Bistrița).

Rezultate etapa 1: SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-0; Dinamo București – CSM București (amânat); Rapid București – Unirea Dej 3-0; Steaua București – CSU Știința București 3-1; CSM Corona Brașov – SCMU Craiova 0-3. Arcada Galați a stat.

Program etapa 2

Sâmbătă, 25 octombrie: Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova; CSU Știința București – CSM Corona Brașov; Unirea Dej – Steaua București; CSM București – Rapid București; SCM Zalău – Arcada Galați. Dinamo București stă.