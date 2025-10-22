Mai mulţi elevi de la “Anghel Saligny” vor merge în stagii de formare la Leipzig

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” din Baia Mare a câștigat finanțare pentru a implementa proiectul Erasmus+ numit ,,Abilități moderne”, în anul școlar 2025-2026.

Proiectul intră la categoria ,,Mobilități pe termen scurt ale elevilor din învățământul profesional și tehnic”, ceea ce presupune faptul că elevi de la instituţia liceală vor fi trimişi la un stagiu de practică în străinătate. Mai exact, este vorba despre 30 de elevi ai liceului (10 din domeniul Construcții, 10 din domeniul Mecanică și 10 din domeniul Electric) care își vor face stagiul de practică comasată timp de 3 săptămâni (27 aprilie – 15 mai 2026) în Leipzig, la centrul de formare Vitalis Gut Wehlitz.

“Dincolo de beneficiile educative evidente, elevii noștri vor avea ocazia să-și îmbunătățească și competențele lingvistice, competențele digitale și competențele sociale. Competențele profesionale ale elevilor noștri vor fi, cu siguranță, îmbunătățite mai ales din punctul de vedere al sustenabilității metodelor și tehnicilor pe care le vor descoperi în Germania, centrul Vitalis Gut Wehlitz punând accent pe acest aspect al calificărilor tinerilor noștri. Elevii liceului nostru au mai fost în stagii de practică în Polonia și în Portugalia, tot printr-un proiect KA122 (,,Erasmus+, acces la succes în meseria mea”), în 2022, experiența lor fiind o sursă de motivație și pentru ceilalți elevi, din toate punctele de vedere”, au precizat reprezentanţii Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny” din Baia Mare.

Vineri, 17 octombrie, în cadrul evenimentului Erasmus Days organizat la Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, s-a dat startul etapei de depunere a dosarelor de candidatură în vederea identificării celor 30 de elevi care vor beneficia de experiența proiectului. Întâlnirea cu elevii de clasa a X-a din cele trei clase cu profil tehnologic ale liceului s-a bucurat de un real interes din partea posibililor candidați, spre încântarea echipei de gestiune a proiectului și a direcțiunii. Informații actualizate despre derularea acestui proiect european pot fi găsite pe site-ul liceului sau pe conturile sociale (Facebook, Instagram, Twitter) ale Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny”.