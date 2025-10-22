O parte din angajații Spitalului de Pneumoftiziologie, mutați la Spitalul Județean

Timp de câteva luni de zile, o parte din angajații Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare își vor desfășura activitatea la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Este vorba de personalul din blocul alimentar, iar noile schimbări sunt necesare pentru a permite reabilitarea bucătăriei unității medicale.

„Partea bună este că am angajat lucrări în blocul alimentar și s-a dat startul lucrărilor de reabilitare a blocului alimentar. Această investiție este susținută de către primărie. Noi am depus o documentație la minister pentru asta și sunt șanse s-o primim, dar până vin banii va mai dura. Sperăm ca până la finalul anului să terminăm cu totul și cu achiziția și cu terminarea lucrărilor. Termenul de execuție este de 2 luni. Între timp externalizăm. Ne sprijină Spitalul Județean. Personalul din blocul alimentar nu putem să-l suspendăm din activitate și atunci am făcut un protocol între unitățile sanitare. Personalul de aici își va desfășura activitatea la Spitalul Județean și vom avea aceleași meniuri. Noi facem achiziția pe alimente și-n două luni de zile se întorc înapoi. Am primit o mașină autorizată de către DSP, tot de la Spitalul Județean și cu angajații noștri vom face transportul”, a explicat Mădălina Cîmpean, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.