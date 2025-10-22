„Paaaacea nu-i un simplu joc!/ E seva lumii strânsă la un looooc!”

Mai țineți minte versurile cu și despre pace a muzicii românești dinainte de 1989? Când nu aveau despre ce cânta, săracii rockeri cenzurați de instituții de forță, cântau despre pace. După ce că aveau versuri modeste, oricum, fie ele de dragoste sau „de viață”, cântecele cu pacea erau de un ridicol absolut. Cam perfecte pentru momentul ce-l trăim acum, da?

Un președinte de țară mare, caricatural cum n-a mai fost altul, se împăunează c-a oprit opt războaie. Cel mai recent, din Gaza, e repornit, ați văzut, iar se omoară și se bombardează. Cel mai mare dintre războaie, cel din vecini ce ne privește, e iar „în atenția” Marelui Portocaliu, care după o discuție telefonică cu Putin parcă iar a întors armele și a schimbat tonul. De la „Ukraine could win this war with the support of Europe” de acum câteva săptămâni, s-a trecut la știrea: „Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”. Cineva din peisaj e bi, tri sau quatropolar, altfel nu se explică. Ba da, s-ar putea, dar hai să nu mergem atât de departe… Dar da, e omul împotriva căruia, în weekend, au demonstrat pașnic 7 milioane de americani, în toate marile orașe, sub egida „No kings/ Nu vrem rege”. El? A postat un clip AI în care el, pilot de avion de vânătoare, cu coroană de rege pe cap, aruncă cu ceva maro-noroi sau r…hat- peste demonstranți, propriul popor. Asta da alură de președinte de popor ales!!!

Între timp, în Gaza iar se bombardează, s-au închis granițele pentru ajutoare umanitare, iar se omoară între ei. În Ucraina, rușii atacă deja câte doi pe un cal, iar propaganda rusă vorbește de „reînvierea cavaleriei de oțel” cu aluzii clare la….cazacii din istorie, care culmea, erau ucraineni

până-n măduva oaselor. Dinspre NATO, un general avertizează Rusia că dacă face un singur pas spre Polonia sau spre alți vecini, în primele câteva ore, NATO distruge Kalinigradul și Sevastovopolul, locuri cheie, strategice, ale Rusiei. În ore. Acum, înainte de orice alte strategii, 42% din rafinăriile ruse au fost lovite cu drone, în Rusia e penurie de combustibil. Iar raportul de pierderi pe front de 3:1 sugerează nu atât eroismul ucrainean cât faptul că rușii efectiv nu-și salvează soldații răniți, îi lasă să moară acolo. Sigur, noi, românii, am putea tăcea, ministrul Miruță a recunoscut că, din 21 de fabrici de armament, 14 sunt pe pierdere sau cu activitate zero dar consumă subvenții și fonduri de stat. Asta în condițiile unei cereri imense pe piața mondială de orice, de la praf de pușcă la gloanțe la rachete la drone.

Și bine-ar fi să încheiem cu un citat, dar nu din cântecele despre pace ale Holograf, Iris, Compact etc., așa ca-n titlu. Ci cu mari clasici. „Animalele de afară s-au uitat la porc, apoi la om, apoi la om și la porc, și iar și iar. Dar deja le era imposibil să deosebească care-cine era…” George Orwell-Ferma animalelor.