Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Baia Mare, la ceas aniversar

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Baia Mare împlinește 60 de ani de existență, iar evenimentul va fi marcat printr-un moment festiv joi, 23 octombrie.

Astfel, de la ora 11.30, va avea loc deschiderea oficială, urmând ca de la ora 16.00, la Teatrul Municipal Baia Mare să aibă loc un spectacol deosebit, pregătit de elevii unității de învățământ.