Ultima strigare! Încă e deschisă Farmacia Naturii!

Nu ignorați oferta de toamnă a naturii… încă sunt la dispoziție o seamă de plante și fructe ce pot fi culese, pentru ceaiuri și nu numai, în sprijinul sănătății Dvs. Trecem în revistă câteva, în speranța că plimbându-vă, în plin pastel, ori căutând ciuperci, vă veți apleca asupra lor. Vă reamintim, vine iarna, se instalează avitaminoza, lipsa de vitamine. Vin viruși, răceală, gripă, uneori hipotermie, alteori degerături, la care se adaugă noile blesteme, de genul norovirusului, a „vărsăturilor de iarnă”. Cum ar fi să fim pregătiți?!?

Ar fi momentul să culegem rădăcina de cicoare, talpa gâștii, frunze de mesteacăn, sunătoare, mai este chiar și mentă, iar din grădină nu lăsați iernii rozmarinul și salvia, vă vor ajuta. Sunătoarea – calmantă și antidepresivă, este indicată în momente de stres, mai prezente la schimbarea anotimpurilor. Frunzele de mesteacăn – diuretice și depurative, ajută la drenarea lichidelor din țesuturi și la eliminarea toxinelor. Pătlagină –proprietăți descongestionante, expectorante și emoliente. Cimbrișorul – descongestionant, antiseptic și balsamic, este indicat în toate alergiile respiratorii; Rozmarinul – cu însușiri energizante, revigorează corpul și mintea, refăcând vitalitatea; Salvia – favorizează odihna nocturnă, ajută la combaterea insomniilor, calmează sistemul nervos; Merișorul – puternic antiinflamator, ajută la prevenirea și tratarea infecțiilor tractului urinar, spun specialiștii și pasionații. Mai avem, de asemenea, o seamă de fructe de pădure ce vă așteaptă, încă, până la primul îngheț dar unele chiar și după. „Păducelul susține funcția inimii, îmbunătățește circulația sângelui, tonifiază pereții vaselor coronariene și limitează acțiunea nocivă a radicalilor liberi asupra inimii. Boabele de păducel nu se consumă crude, fiind folosite mai ales pentru dulceață. Pentru ceai sau tincturi recomandate în probleme ale inimii este folosită floarea plantei. Păducelul mai este eficient și în obezitate, anemie, imunitate scăzută, anxietate și epuizare”. Apoi, porumbele, din familia prunului. Fructele de porumbe au un conținut bogat în vitamina C și multe flavonoide, care îl recomandă pentru prevenirea cancerului și pentru regenerarea vasculară dar și la îmbunătățirea metabolismului, având un efect diuretic. De asemenea, omniprezentul măcieș, pentru sistemul imunitar. Ajută la formarea anticorpilor ce pot alunga infecțiile și bolile. Măceșele pot fi consumate sub formă de ceai, sirop și gem. Ceaiul de măceșe este recomandat nu doar împotriva răcelii, ci și împotriva artritei. Sunt folosite pentru stimularea poftei de mâncare, pentru combaterea asteniei, fixarea calciului în oase, accelerarea vindecării inflamațiilor, reglarea tranzitului intestinal etc, conform siteurilor de medicină naturistă dar și a celor cu oferte de ceaiuri. Cu puțin noroc, încă mai aveți șansa să găsiți, pentru ceaiuri, afin și merișor, ce se taie cu tot cu crenguță și frunze, pentru ceai. Le-am văzut, există. O paranteză ar trebui făcută acum și aici, cu riscul de a supăra. O analiză a ceaiurilor la plic făcută în lume, aiurea, dar și la noi, a demonstrat prezența nu numai a microplastricelor dar și a rumegușului și a unor plante fără valoare medicinală…”de umplutură”. Așa că bine ați face să vă puneți singuri la uscat plante și fructe. NU uitați, de mai aveți șansa să găsiți, deși e cam târziu, scaiul vânăt, poate gata uscat natural, e perfect pentru tusea măgărească.

De asemenea, să nu ignorăm ciupercile. Da, știm, toată lumea umblă cu disperare prin păduri căutând hribi și ghebe. Ignorând oferta farmaceutică fabuloasă a lumii ciupercilor. SĂ trecem câteva în revistă. Champignoanele, coada curcanului, pleurotus, buretele de cerneală, chaga, coama leului, toate sunt în plin sezon. În cazul champignon, i se atribuie proprietăți în împotriva cancerului. În cazul ciupercii coada de curcan, este considerat ciupercă medicinală în medicina alternativă sau în medicina tradițională chineză și japoneză pentru întărirea sistemului imunitar, datorită proprietăților sale imunologice, hepato-protective, antimicrobiene, imun-modulatorii, anti-tumorale, analgezice. Terapia cu aceste ciuperci este indicată în: imunodeficiență (HIV, HPV), cancer, de exemplu la cancerul ficatului, cancer osos, cancer de prostată și ameliorarea cancerului pulmonar sau de sân, reumatism, infecții virale (cum ar fi gripa, herpesul), mai departe pentru întărirea splinei și a ficatului, drenarea toxinelor, reducerea mucusului și bun pentru hepatita cronică. În cazul Pleurotus, în 1951 s-a dovedit că specia conține pleuromutilină, un antibiotic potent și selectiv, activ împotriva unei game de bacterii Gram pozitive, cu nici o rezistență la clasele de antibiotice existente. Le-am omis intenționat pe cele japoneze, deși în unele cazuri, ele sunt mutații de crescătorii a unor ciuperci de ce se găsesc și la noi, cum ar fi Picior de catifea, gheba de iarnă, care este cultivată ca fiind Enokitake. Cu efect antioxidant, anti-viral, anti-bacterian, antiinflamator, mai departe reglează sistemul imunitar. Se spune că buretele ar avea efecte foarte bune în lupta contra bolii Alzheimer, conform paginilor dedicate Wikipedia. Până și în cazul comunelor champignon, dar vorbim de cele de pășune, nu de cultură, ele aparent ”aduc multiple beneficii datorită conținutului de antioxidanți, vitamine (B, D) și minerale (seleniu, cupru, zinc, fier). Acestea susțin sistemul imunitar, contribuie la sănătatea oaselor, îmbunătățesc digestia și pot reduce riscul unor boli cronice, inclusiv tulburări cognitive”. Cât despre oribila la înfățișare Chaga, intens studiată, de fapt o boală a mesteacănului, se spune că ar combate inflamațiile, luptă împotriva cancerului, scade colesterolul, îmbunătățește rezistența fizică. Se pune în ceaiuri, alături de alte fructe de mai sus.

Altfel spus, Farmacia Naturii e încă deschisă, poftiți, documentați-vă, căutați, puneți la uscat! Pe tăvi puse sus, pe dulapuri, apoi păstrate în pungi de hârtie, dacă nu uscate la cuptor sau în uscătoare speciale. Ideea e că sunt la îndemână, plus vă oferă șansa unei plimbări în natură cu țintă.