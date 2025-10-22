Urmăriți internațional, depistat în Maramureș

În cursul zilei de marți, 21 octombrie, polițiștii maramureșeni au organizat și desfășurat o acțiune în scopul identificării persoanelor urmărite în temeiul legii ori față de care au fost dispuse măsuri preventive.

Astfel, polițiștii din Vișeu de Sus au identificat pe raza oraşului un bărbat, cetățean ucrainean, urmărit internațional.

Polițiștii au constatat că față de acesta, autoritățile din Republica Cehă au emis un mandat european de arestare în vederea extrădării.

Totodată, polițiștii din Sighetu Marmației au depistat pe raza municipiului un bărbat de 36 de ani, urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile din Austria au emis un mandat european de arestare în vederea extrădării.

Cei doi bărbați au fost preluați de polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și prezentați Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a emis ordonanțe de reținere, pentru 24 de ore.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș

Persoanele reținute urmează să fie prezentate Curții de Apel Cluj în vederea emiterii mandatelor de arestare.