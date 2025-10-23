314 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 314 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți de curățenie, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, confecționeri, conducători auto, curieri, femei de serviciu, fotografi, infirmiere, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, lucrător comercial, lucrător hotelier, lucrător pensiune turistică, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, recepționist, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent farmacist, asistent medical generalist, arhitect clădiri, asistent manager, ingineri, manageri, peisagist, proiectant inginer mecanic, responsabil proces.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (63):

• animator socioeducativ (2)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• femeie de serviciu (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (4)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (24)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (9)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (6)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (4)

• peisagist-floricultor (2)

• referent de specialitate marketing (1)

• spălător vehicule (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (105):

• ajutor bucătar (1)

• ajutor ospătar (4)

• ambalator manual (13)

• bucătar (3)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• curier (10)

• femeie de serviciu (7)

• frezor universal (1)

• gestionar depozit (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (2)

• lucrător pensiune turistică (6)

• manager de întreprindere socială (3)

• mecanic auto (1)

• mecanic întreținere și reparații din industria textilă, confecții și încălțăminte (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la mașină de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (2)

• peisagist (floricultor) (2)

• strungar la mașini de alezat (1)

• sudor (2)

• șef linie fabricație (1)

• tapițer (15)

• tâmplar universal (6)

• ucenic (1)

• vânzător (8)

Studii liceale – Liceu de specialitate (33):

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (1)

• animator socieoeducativ (1)

• brutar (1)

• electrician în construcții (2)

• expert în egalitate de șanse (1)

• lucrător comercial (2)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator presă de transfer termic (10)

• secretară (1)

• tehnician echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)

• tehnician mecanic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (49):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent servicii client (1)

• ajutor bucătar (1)

• alipinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• antreprenor în economia socială (2)

• ambalator manual (2)

• asistent manager (1)

• casier (6)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• director restaurant (1)

• fotograf (2)

• funcționar administrativ (1)

• lucrător comercial (6)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator spălător textile (1)

• recepționist (1)

• secretar notariat (1)

• specialist marketing (2)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (7):

• lăcătuș mecanic (2)

• lucrător comercial (1)

• recepționer de hotel (1)

• strungar universal (1)

• sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (29):

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (1)

• electromecanic (1)

• fierar betonist (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• manager (1)

• manipulant mărfuri (1)

• maseur (1)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• mecanic auto (3)

• mecanic utilaj (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• ospătar (chelner) (1)

• strungar la strung carusel (1)

• tâmplar universal (1)

• vânzător (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Postliceale (8):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (2)

• bucătar (2)

• montator subansamble (2)

• vânzător (1)

Studii Universitare (16):

• agent ocupare (1)

• arhitect clădiri (1)

• asistent manager (1)

• consilier/ expert/ ins­pector/ referent/ economist în economie generală (1)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer electroenergetică (1)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manager general (1)

• manager proiect (1)

• peisagist (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• responsabil proces (1)

• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)

• tehnician prestații vehicule (1)

Studii universitare – Master (4):

• contabil (1)

• director vânzări (1)

• inginer/subinginer silvic (1)

• proiectant arhitect (1)