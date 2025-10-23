Academia de Șah Maramureș, concurs cu puncte câștigate la Satu Mare

Trei reprezentanți ai Academiei de Șah Maramureș au evoluat la tradiționalul concurs sătmărean, „Petra Chess Weekend”, ajuns la a 43-a ediție, alături de alți 24 de competitori.

Marian Mureșan, campion național luna trecută cu echipa Academiei de Șah Maramureș în proba de blitz, a avut un parcurs bun și la șah clasic.

„Cele cinci victorii i-au asigurat mult timp tricoul galben, înfrângerea în fața experimentatului maestru FIDE Attila Szabo oferind un puternic suspans competiției. Chiar și după terminarea ultimei partide, cei doi sportivi au acumulat același punctaj – 5,5 din 7-, criteriul de departajare, victoria directă (la Buchholz Marian era superior), oferindu-i tânărului băimărean locul secund”, informează reprezentanții academiei. Rezultatele din Satu Mare îi aduc lui Marian saltul peste cota Elo 2000.

Rareș Creț a avut și el un concurs reușit, urcând opt poziții față de numărul inițial, cu o creștere Elo de 66 de puncte – exact cât era necesar pentru a atinge borna 1700. „Cristi, fratele său, aude deja ticăitul examenelor de bacalaureat și admitere la facultate; totuși, profită de ocaziile ivite pentru a se desfăta cu această frumoasă pasiune – șahul”, menționează sursa citată.