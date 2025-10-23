Aproape 400 de copii din comunitățile vulnerabile, înscriși la medicii de familie

Numeroase persoane din categoriile vulnerabile trăiesc în pungile de sărăcie din jurul Băii Mari și adesea nu beneficiază de servicii medicale, deoarece nu sunt înscrise pe listele medicilor de familie. Pentru a schimba această situație, instituțiile competente din județ au depus eforturi de le facilita acestora accesul la servicii medicale, iar în ultimele luni s-au înregistrat progrese. Aproape 700 de romi au acum medic de familie, iar mai bine de jumătate sunt copii.

„În luna februarie, pe vremea când ocupam funcția de prefect al județului Maramureș, am inițiat primele discuții privind situația persoanelor de etnie romă din Baia Mare care nu erau înscrise pe listele medicilor de familie. Era o problemă reală, care afecta sute de oameni, mulți dintre ei copii, și care cerea soluții concrete, nu doar bune intenții. La începutul lunii februarie, situația arăta în felul următor: 794 de persoane, dintre care 330 de copii, nu erau înscrise pe listele medicilor de familie. În perioada februarie 2025 – octombrie 2025, s-au înregistrat progrese. 695 de persoane noi care s-au înscris, dintre care: 390 adulți; 278 de copii; 14 gravide minore; 13 mame minore. În prezent, au rămas 152 de persoane de etnie romă, dintre care 52 de copii, care nu sunt încă înscrise. Este un pas important, dar nu ne oprim aici. Mai sunt încă familii care trebuie sprijinite, comunități unde accesul la sănătate este încă limitat”, a declarat Rudolf Stauder, subprefect al județului Maramureș. Din Grupul de Lucru Mixt pentru Romi fac parte Instituția Prefectului, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Casa de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor și Societatea Județeană de Medicina Familiei.