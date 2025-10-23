Curs de terapie prin muzică la Asociația Esperando

În 22 – 23 noiembrie, Asociația Esperando în colaborare cu Asociația Sound Art-e-Motion, organizează un curs de terapie prin muzică adresat terapeuților, profesorilor de muzică, părinților, tuturor celor care vor să stăpânească tainele terapiei prin muzică.

„Cele două zile de curs se vor desfășura într-un format interactiv, cu sesiuni demonstrative și aplicații directe. Cursul va fi susținut de prof. Monika Manasse- psiholog, formator în lucrul terapeutic cu muzica. Această terapie folosește muzica pentru a facilita vindecarea emoțională, mentală sau chiar fizică și poate fi aplicată persoanelor de orice vârstă. Locurile sunt limitate! – doar 20 de persoane vor avea ocazia să beneficieze de acest curs gratuit”, au precizat reprezentanții asociației.

Evenimentul are loc la sediul Asociației Esperando, str. Colonia Topitorilor, nr. 14, Baia Mare. Pentru înscrieri: tel./ WhatsApp – 0745 622063. Acest curs se derulează în cadrul proiectului INCLUART, proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.