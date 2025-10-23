Drumurile agricole din Poienile Izei, în reabilitare

De -
0
16

În cadrul proiectului „Drumuri Agricole în Comuna Poienile Izei”, finanțat din fonduri europene, se lucrează intens în această perioadă. Astfel, se execută rigolele betonate de scurgere de la drumul „Gruieț-Deal” și se pregătește reabilitarea tronsonului.
În paralel, echipele de muncitori intervin pe alte două drumuri agricole – „Măricuța Ani și Față” – care urmează să fie reabilitate în cadrul aceluiași proiect.
Acest proiect cuprinde 5,5 km de drumuri agricole care vor fi reabilitate, iar în prezent se lucrează la trei dintre ele. Pas cu pas, se vor finaliza toate.

