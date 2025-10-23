În Recea, proiectul de canalizare nu este în impas

Primăria Recea a dat asigurări că proiectul de introducere a canalizării pe raza comunei nu este în impas și se va duce la bun sfârșit. Asta după ce mai mulți cetățeni s-au arătat îngrijorați de soarta investiției.

„Deoarece unii dintre cetățenii noștri, îngrijorați, mă întreabă dacă lucrarea de introducere a canalizării în Recea și Mocira merge mai departe, vreau să vă asigur că lucrările continuă și această investiție va fi finalizată. Se lucrează atât în Recea cât și în Mocira la introducerea conductei și realizarea branșamentelor, se fac verificări și probe pe porțiunile finalizate, cu reluarea unor săpături pe zonele cu probleme de conformare calitativă. Am solicitat constructorului ca după finalizarea verificărilor să aducă drumul, accesele și acostamentul la starea inițială”, a declarat Alexandru Ardelean, primarul din Recea.