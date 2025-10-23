Incendiu la o fermă de păsări din Ariniș

Pompierii din cadrul Secției Fărcașa și cei ai Detașamentului Baia Mare au acționat în noaptea de miercuri spre joi (22/23 octombrie), pentru lichidarea unui incendiu produs la un operator economic (fermă de păsări), din localitatea Ariniș. Incendiul se manifesta la o hală, cu suprafața de aproximativ 300 mp, în care era depozitată o cantitate mare de materiale lemnoase și hârtie. A existat pericolul propagării flăcărilor, atât la alte construcții, cât și la un rezervor de motorină, aflate în imediata apropiere a halei.

A fost nevoie ca forțele de intervenție să fie suplimentate, pe lângă cele patru autospeciale de stingere cu apă și spumă aflate la fața locului, cu o autospecială de stingere, cu capacitatea de 10.000 litri, din cadrul ISU Sălaj.

Echipajele au acționat concomitent pentru protejarea propagării incendiului la vecinătăti, localizarea și lichidarea acestuia. Totodată, s-a utilizat un buldoexcavator pentru crearea accesului forțelor de intervenție în anexă, îndepărtarea și stingerea materialelor combustibile din interior.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 4.00.