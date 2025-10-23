Laura Ghinea lansează cartea „Dezvoltarea locală prin cultură”

Cartea „Dezvoltarea locală prin cultură„, semnată de conf. univ. dr. habil. Laura Teodora Ghinea, va fi lansată la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor din Baia Mare, azi, 23 octombrie, de la ora 17.

Volumul propune „o reflecție profundă asupra rolului culturii în regenerarea comunităților și în conturarea unei identități locale durabile, într-un context european în continuă transformare”.