Lecții de prevenire la Școala Gimnazială Cicârlău

Prevenirea este soluţia ideală pentru siguranţa elevilor. „V-aţi întrebat vreodată cum se simt cei luaţi în vizorul glumelor sau farselor şi care sunt consecințele penale ale acestora? Ce fel de pericole sunt ascunse în mediul online şi care sunt consecințele juridice și sociale ale traficului de droguri? Astfel de întrebări le-au fost adresate zilele trecute celor peste 60 de elevi de la Şcoala Gimnazială Cicârlău”, transmite Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş.

În cadrul întâlnirii au fost purtate discuţii despre tipurile de infracțiuni, despre faptul că bullying-ul nu este o glumă, ci hărțuire, că tratamentul diferențiat aplicat unor colegi pentru că sunt altfel decât ei este discriminare, că acceptarea diversității este absolut necesară.

Unul dintre cele mai importante aspecte abordate a fost corelat cu necesitatea elevilor de a fi ei înșiși, autentici, că orice combinație este o mască. Că implicarea în traficul de droguri este o „combinație” riscantă care promite altceva decât oferă.

Apoi au aflat despre pericolele din mediul online. Polițiștii le-au prezentat elevilor două surse de informare corecte, site-urile: Siguranța online https://sigurantaonline.ro și Eroii internetului https://adfaber.org.

Sfatul poliţiştilor este să aleagă mereu siguranţa şi să sprijine eforturile lor de a elimina violenţa şi riscurile asociate victimizării!