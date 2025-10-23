O săptămână altfel și pentru polițiști

Miercuri, 22 octombrie, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au fost prezenți în mijlocul elevilor Liceului Tehnologic, în timp ce polițiștii din Vișeu de Sus au fost alături de elevii din localitate, în cadrul unui eveniment la care au participat și reprezentanți ai unor asociații și ai unității administrativ-teritoriale.

O altă acţiune a poliţiştilor s-a derulat la Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Baia Mare unde elevii au fost în­cântați să-i cunoască pe cei mai în­dră­giți dintre colegi, câinii Fux și Iav, care au fost alintați și răsfățați de micuţi.

De o altfel de întâlnire cu polițiștii au avut parte și elevii clasei a VI-a din cadrul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” din Baia Mare, aceasta desfășurându-se într-o notă relaxantă la Harmony Caffe din Baia Mare.

În același timp, la Sighetu Marmației autospeciala poliției nu a transportat persoane care au comis fapte antisociale, ci a fost explorată cu mult entuziasm de micii preșcolari ai Grădiniței nr. 8 și Grădiniței nr. 12 Structură Sighetu Marmației.

„Indiferent de maniera în care s-au desfășurat activitățile alături de elevi, scopul nostru bine definit a fost îndeplinit, dovadă fiind implicarea activă a elevilor, feedback-ul oferit, dar mai ales, îmbrățișările și zâmbetele oferite!”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.