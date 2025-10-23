Se asfaltează un nou tronson pe strada Victoriei din Baia Mare

Pe tronsonul de drum de la Pronto înspre Vivo, pe strada Victoriei, s-a început turnarea primului strat de asfalt. Asta pentru ca șoferii să poată circula în condiții cât de cât normale, acum, la venirea sezonului rece.

Primarul municipiului, Doru Dăncuș afirmă că pe strada Victoriei sunt câteva porțiuni pe care s-a așternut deja primul strat de asfalt, „însă pe această stradă vor mai veni încă două straturi de asfalt. Însă, ca să putem circula în condiții de iarnă cât de cât normal pe un șantier, aducem toată strada, de la Independenței până la Vivo, la primul strat de asfalt. Asta se va întâmpla până la sfârșitul acestei luni, cel târziu. Mai sunt câteva lucrări pe care trebuie să le facem. Se mai lucrează încă și la acele guri de scurgere, după care se mai așterne un strat de piatră, se compactează și apoi venim cu asfaltul”. Constructorul a dat asigurări că săptămâna viitoare se va putea circula pe asfalt pe tronsonul menționat: „Se va putea realiza acest tronson până la finalul lunii octombrie. Acum suntem în pregătire cu stratul de piatră, înspre Vivo, care în două zile se finalizează și noi tot mergem din spate cu asfaltul. Săptămâna viitoare, undeva pe la jumătatea ei, ar trebui să fie finalizat primul strat de asfalt”.

De asemenea, se vor introduce toate cablurile și conductele în subteran, se vor face și accesele către proprietăți pe tronsonul dinspre pod Valea Borcutului înspre Mărul de Aur, ca oamenii să poată să iasă din curți. Nu în ultimul rând, se va face un marcaj provizoriu cu linie galbenă pentru tot ceea ce înseamnă acest șantier.