60 de ani de excelență, dedicare și inspirație în educație la Școala „Avram Iancu”

Ieri, 23 octombrie, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare a sărbătorit 60 de ani de excelență, dedicare și inspirație în educație. „În toți acești ani, școala nu a fost doar un loc în care s-au predat lecții, ci și un spațiu în care s-au modelat cu răbdare caractere, s-au născut vise și s-au croit cu profesionalism și încredere căi de acces spre viitor.

Evenimentele dedicate acestei zile, au vizat manifestări culturale pregătite, deopotrivă de dascălii și elevii școlii, respectiv corul reprezentativ al acestei instituții a intonat imnului național, dar și câteva cântece patriotice, iar turul oficial a fost animat de expoziții tematice, menite să vorbească prin culoare și cuvinte despre trecut și viitor, despre o punte între generații. Momentele omagiale au permis foștilor profesori și absolvenți să împărtășească experiența personală și impactul școlii în cursul existenței, iar alocuțiunile unor invitați, reprezentanți de seamă ai comunității sau ai unor instituții partenere au accentuat imaginea unei educații bazate pe colaborare, implicare și apreciere”, a declarat conducerea unității de învățământ.

De asemenea, proiectul „O școală, un nume, o poveste” a permis fiecărei școli participante să vorbească despre identitate, să surprindă complexitatea ei prin momente artistice, dar și prin referate și comunicări științifice. „Evenimentul și-a prelungit ecoul în sala Teatrului Municipal din Baia Mare și a reunit întreg colectivul didactic, părinți implicați, invitați și parteneri educaționali. Prin dans și joc scenic, elevii talentați, sub atenta îndrumare a dascălilor în care se oglindesc valorile profesionale, au realizat o simbioză între magia scenei și realitatea înfrumusețată de valori, istorie și cultură, între copilul de azi și adultul de mâine, empatic, creativ, echilibrat”, au mai precizat reprezentanții școlii.