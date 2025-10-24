Adăpostul de câini din Recea se pregătește de iarnă

Asociația Fight for Animals Baia Mare a pregătit o căsuță specială de iarnă, pentru cățeii cu probleme de sănătate, care nu pot să stea în frig. În plus, cu ajutorul asociației Ein Herz și a Primăriei Recea au fost făcute și alte amenajări.

„Cu ajutorul asociației Ein Herz, am reușit să construim o nouă fântână, cu un debit mult mai mare. Am reamenajat partea administrativă a adăpostului prin montarea unor borduri mobile și amenajarea unei alee cu pietriș. Domnul primar Alexandru Ardelean ne-a sprijinit trimițând un buldoexcavator pentru a toaleta și nivela întreaga curte, unde urmează să împrăștiem gazon – pentru a avea mereu un spațiu verde și curat. Am izolat o anexă specială, destinată cățeilor cu nevoi speciale, care va fi încălzită pe timpul iernii și va oferi confort termic adecvat pe timpul verii”, au explicat reprezentanții Fight for Animals. În plus, aceștia s-au gândit și la vizitatorii adăpostului, care pot veni să petreacă timp alături de patrupede și chiar să plece acasă cu un nou prieten. „Încercăm să transformăm adăpostul nostru într-un loc ideal pentru cățelușii din grijă și unul plăcut pentru vizitatori. Cu ajutorul voluntarilor noștri, Mădălin și Bogdan, am montat mobilier nou, frumos și primitor, pentru ca vizitatorii să se simtă ca acasă și să aibă parte de cea mai caldă primire”, mai punctează oficialii asociației.