Alegeri de primari în două comune din Maramureş

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parţiale în vederea alegerii primarilor în mai multe circumscripţii electorale.

Maramureşenii din două comune vor merge şi ei la vot în această zi. Mai exact, este vorba despre comunele Poienile de sub Munte şi Şieu. Perioada electorală va începe la 2 noiembrie, data intrării în vigoare a hotărârii de guvern. Din data de 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar. Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 17 noiembrie 2025, se va încheia perioada de depunere a tuturor candidaturilor. În 22 noiembrie, va începe campania electorală, iar cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, 2 decembrie 2025, se vor tipări buletinele de vot. Votarea la alegerile locale parţiale din 7 decembrie va începe la ora 7 şi se încheie la ora 21.