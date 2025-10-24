Asociația ASSOC caută kinetoterapeut

Asociația ASSOC are nevoie de un nou kinetoterapeut, pentru a-și întregi echipa. Noul specialist poate să fie la început de drum sau cu experiență și va trebui să continue munca de recuperare cu persoanele adulte cu dizabilități pe care asociația le are în grijă. Acesta își va desfășura activitatea în Baia Mare și Groși. Printre atribuțiile sale se numără evaluarea și elaborarea de programe personalizate de recuperare pentru beneficiari. Programul de lucru este de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, cu deschidere pentru adaptări.