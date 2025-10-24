Aventură printre cărți pentru preșcolarii din Fărcașa și Tămaia

În cadrul programului național intitulat „Școala Altfel” boboceii, din toate grupele, de la Grădinițele din Fărcașa și Tămaia, însoțiți de doamnele educatoare, au avut parte de o experiență educativă și captivantă: prima lor vizită la Biblioteca comunală.

Întâmpinați cu zâmbetul pe buze de bibliotecare, copiii au pășit curioși într-un spațiu nou, plin de culoare și povești. Scopul vizitei a fost familiarizarea celor mici cu lumea cărților, cu regulile unei biblioteci și încurajarea dragostei pentru lectură încă de la vârste fragede. Copiii au avut ocazia să admire mulțimea de cărți frumos așezate pe rafturi și să răsfoiască singuri cărți potrivite vârstei lor. Cei mai cuminți, adică toți copiii, au primit câte-un cadou dulce din partea gazdei.

Vizita la bibliotecă a fost nu doar o activitate educativă, ci și una emoționantă, o activitate care le-a deschis copiilor ușa către o lume magică – lumea cărților. Această experiență a contribuit la dezvoltarea limbajului, a imaginației și a bucuriei de a învăța într-un mod plăcut și relaxant.