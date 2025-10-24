Campanie de colectare DEEE

Vineri, 24 octombrie 2025, în Baia Mare are loc o nouă campanie de colectare aparate electrice și electrocasnice uzate. Tot astăzi, se derulează o acțiune similară și în comuna Fărcașa, între orele 11-17. Punct de colectare: în curtea Casei de Cultură Fărcașa. Dacă aveți obiecte mari (frigider, mașină de spălat, aragaz electric, TV), nu trebuie să le aduceți personal. Echipajul mobil vine și le ridică de la domiciliu.

Sâmbătă, 25 octombrie, între orele 9-14, va avea loc o campanie de colectare a deșeurilor electrice si electronice și pe raza comunei Satulung, punct fix de colectare în parcare la Căminul Cultural din localitatea Satulung. Fiecare persoană va fi recompensată cu produse de curățenie și uz casnic.