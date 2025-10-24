Câți bani au primit instituțiile din subordinea primăriei la rectificare?

Administrația publică locală și-a rectificat bugetul în ultima ședință extraordinară. Mai multe instituții din subordinea primăriei au primit bani în plus pentru a li se asigura funcționarea.

Sumele au fost distribuite astfel:

– 5,55 milioane de lei pentru Direcția de Asistență Socială, sumă care asigură buna funcționare a direcției pentru următoarele două luni și care include implicit ajutorul lunar pe care administrația locală îl oferă copiilor cu dizabilități, Nunta de Aur și premiile pentru seniori;

– 3,73 milioane de lei merg către Serviciul Public Ambient Urban, pentru întreținerea spațiilor publice, lucrări curente și buna funcționare a serviciilor edilitare;

– 1,6 milioane de lei au fost alocați Teatrului Municipal, pentru plata salariilor și desfășurarea activităților culturale, iar 370.000 de lei pentru creșe;

– s-au alocat, de asemenea, 4,1 milioane de lei pentru URBIS, respectiv 13,84 milioane de lei pentru Drusal, sumă care acoperă atât plata unor facturi mai vechi, cât și asigurarea serviciilor de salubrizare pentru următoarea perioadă;

– 5,5 milioane de lei ajung la Clubul Sportiv Minaur, pentru susținerea activității echipelor. De asemenea, s-au alocat alte 3,6 milioane de lei pentru investiții și nu a fost uitat nici capitolul de învățământ, unde s-au alocat 567.000 de lei pentru decontarea navetei elevilor și achiziția de materiale didactice.