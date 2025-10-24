Clădirile abandonate după închiderea mineritului, un pericol pentru cei din jur

Cu ocazia vizitelor miniștrilor Mediului și Economiei în Maramureș și primarii din județ au avut ocazia de a prezenta problemele cu care se confruntă în urma închiderii mineritului. Avem UAT-uri unde clădirile abandonate, după închiderea acestei activități, sunt un real pericol pentru cetățeni.

„La masa rotundă organizată cu ocazia vizitei ministeriale a colegilor mei, Diana Buzoianu, ministrul Mediului și Radu Miruță, ministrul Economiei, primarii din teritoriu au prezentat probleme similare. La Cavnic, după cum spunea primarul Vladimir Petruț, aproape 70% din localitate este împânzită de astfel de clădiri abandonate, care reprezintă un pericol real pentru oameni. La Tăuții Măgherăuș, primarul Marinescu Dumitru a vorbit despre cazuri tragice petrecute de-a lungul anilor din cauza acestor ruine industriale”, a declarat Brian Cristian, deputat de Maramureș.

Acesta a precizat că deja au fost luate primele măsuri, cum este în cazul Companiei Remin, unde s-a constatat o gestionare defectuoasă a patrimoniului rămas.

„Un prim pas a fost numirea unui nou administrator special la Remin, cu obiective clare și termene de raportare la fiecare trei luni. Dacă nu își respectă mandatul, va fi schimbat. Poate părea un pas mic, dar este unul extrem de important într-un context în care, de 15 ani, lucrurile au stagnat complet. Evident, sunt multe aspecte legale și tehnice de luat în considerare. Iar colegii mei sunt oameni serioși, nu iau decizii pe baza legendelor povestite la cafea sau a amintirilor celor care au lucrat cândva în domeniu. Deciziile se iau informat, pe documente și pe cifre exacte”, a declarat Brian Cristian, deputat de Maramureș.