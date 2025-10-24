Confruntare cu iz de play-off

• Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmației

Deplasare dificilă pentru CSM Sighetu Marmației în etapa 10 a Ligii 3. Vineri, 24 octombrie, de la ora 15.00, echipa antrenată de George Zima va întâlni pe Lotus Băile Felix, una dintre contracandidate la play-off.

Lotus este pe locul 6 înaintea acestei confruntări, cu 14 puncte și are de recuperat două lungimi de ultimul loc de play-off. Antamat în acest moment tocmai de adversara de azi, CSM Sighet, care a acumulat 16 puncte. Privind pozițiile din ierarhie a celor două, dar și a obiectivelor declarate la început de sezon, constatăm că este un meci extrem de important și de-o parte și de cealaltă, dar nu decisiv în tentativa obținerii unui loc de play-off la final de sezon regulat.

Liderul mizează pe alte trei puncte

• CS Minaur Baia Mare – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca

Liderul din Seria 8 joacă al doilea meci consecutiv pe teren propriu. Sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul „Viorel Mateianu”, CS Minaur Baia Mare primește replica modestei Academii de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca.

O partidă de la care trupa de sub „Dealul Florilor” urmărește să acumuleze încă trei puncte și, totodată, să păstreze distanța de patru puncte față de locul secund.

CS Minaur a totalizat după 9 puncte derulate 24 de puncte și în această rundă va înfrunta echipa situată pe poziția 8, care a adunat 11 puncte. În mod normal, liderul nu ar trebui să întâmpine probleme din partea unei formații modeste, cu rezultate mai mult negative decât pozitive.

Program etapa 10

Vineri, 24 octombrie, ora 15.00: Sănătatea Cluj-Napoca – Crișul Sântandrei; SCM Zalău – Unirea Tășnad; Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmației.

Sâmbătă, 25 octombrie, ora 15.00: Sticla Arieșul Turda – Bihorul Beiuș; Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej; CS Minaur Baia Mare – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca.