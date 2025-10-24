Expoziția studenților de la arhitectură, la Colegiul de Arte

Colegiul de Arte Baia Mare este parte a Bienalei de Arhitectură Transilvania 2025. Începând de vineri 24 octombrie, timp de două săptămâni, aici veți putea vizita expoziția cu cele mai bune lucrări ale studenților facultăților de arhitectură din țară.

Expoziția DIVERSECITY X5, realizată în cadrul proiectului FAST (Festival for Architecture Schools of Tomorrow) aduce în prim-plan proiecte realizate în atelierele de proiectare ale celor cinci școli de arhitectură din România. FAST este un proiect prioritar inițiat și dezvoltat de Ordinul Arhitecților din România (OAR), co-finanțat prin Timbrul Arhitecturii, și conceput ca o inițiativă menită să reunească toate cele cinci școli de arhitectură din țară, încurajând colaborarea, dialogul și schimbul de idei între generațiile de viitori arhitecți. Expoziția, curatoriată de Silviu Aldea, arhitect și cadru didactic al Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, are ca temă Coexistența – starea sau faptul de a trăi și a exista împreună, în același timp și loc. Conceptul curatorial explorează trei direcții interconectate, considerate piloni ai orașului de mâine: patrimoniul, sustenabilitatea și echitatea. Publicul este invitat să descopere proiecte care promovează coexistența – de la valorizarea patrimoniului construit și până la explorarea unor modele sustenabile și echitabile de dezvoltare urbană.