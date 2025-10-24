Festivitate dedicată dascălilor care s-au pensionat

Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a organizat în această săptămână festivitatea de pensionare dedicată membrilor de sindicat care și-au încheiat activitatea în anul școlar 2024-2025.

În total, 107 membri ai SLI MM, cadre didactice, personal auxiliar și administrativ, au ieșit la pensie în această perioadă. 50 dintre aceștia au participat la evenimentul de la Restaurantul Casa Crișan din Baia Mare.

„Este o zi cu emoție curată și respect profund. Fiecare dintre colegii noștri a pus câte o cărămidă la temelia școlii maramureșene, cu răbdare, competență și loialitate față de elevi și comunitate. Le mulțumim pentru o viață de muncă dedicată și le dorim sănătate, liniște și bucuria de a vedea roadele muncii lor crescând mai departe în generațiile de astăzi. SLI MM rămâne casa lor, cu ușa deschisă, ori de câte ori au nevoie de noi, având și posibilitatea de a se înscrie în Asociația Pensionarilor din Învățământ Maramureș al cărei fondator este Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș”, a declarat prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM.

În cadrul festivității, au fost oferite diplome de recunoștință, flori și premii în bani.