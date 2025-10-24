Piaţa Revoluţiei intră în a doua etapă de execuţie

„Va deveni cea mai spectaculoasă piață publică din municipiul Baia Mare”

„Câteva luni ne mai despart de momentul în care vechiul Platou București, cum îl știm majoritatea, va deveni cea mai spectaculoasă piață publică din municipiul Baia Mare”, anunță autoritatea locală băimăreană.

În prezent, lucrările de modernizare a Pieței Revoluției sunt în derulare și avansează rapid. Prima și cea mai grea etapă, cea a ”intervențiilor invizibile”, este pe final și urmează să se intre în faza a doua de execuție. Ne referim aici la lucrările de suprafață, care includ și pavarea pieței, inclusiv strada Gheorghe Șincai pe tronsonul dintre Centrala Minelor și strada Culturii, cuprins în proiect. Lucrările mai prevăd construirea unei piste de biciclete și reamenajarea trotuarului pe această porțiune. Asta înseamnă că, în curând, autoritățile vor fi nevoite să închidă temporar circulația pe acest tronson. Ca soluție provizorie, traficul va fi deviat prin fața Centralei Minelor spre strada 22 Decembrie, pentru a asigura legătura cu strada Culturii. Există și noutăți legate de proiect. În primul rând, nu dispar toate parcările din zonă. Va exista, într-adevăr, o reducere a numărului lor, dar nu una drastică. Dacă înainte existau aici circa 70 de locuri de parcare, după finalizarea proiectului vor rămâne aproximativ 50. O altă noutate este legată de semnalizarea rutieră din această zonă, care va fi luminoasă. De la trecerile pentru pietoni și până la delimitarea benzilor de circulație. Nu în ultimul rând, pe lângă fântâna arteziană integrată în paviment tip tunel de apă care se realizează aici, primăria a hotărât să reamenajeze, în regim propriu, și vechea fântână arteziană din fața hotelului Rivulus, necuprinsă în proiectul de reabilitare al pieței. O fântână care va deveni unică în Baia Mare pentru că, pe lângă jocuri de apă și de lumini, va avea incluse și proiecții holografice care vor ilustra istoria orașului nostru. S-au adus îmbunătățiri și în ceea ce privește mobilierul urban, care va fi unul inteligent. Astfel, vom avea bănci cu prize de încărcare pentru dispozitive mobile, Wi-Fi integrat și stâlpi de iluminat cu sistem inteligent. Se estimează ca, până la mijlocul anului viitor, respectiv luna iunie, întregul proiect să fie finalizat.