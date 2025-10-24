Programul de azi la One Jazz Festival

În perioada 23-25 octombrie, în Baia Mare, la ATP Tech Center, se va desfășura cea de-a 7-a ediție a One Jazz Festival, eveniment organizat de Asociația One Sound.

Vor urca pe scenă artiști unul și unul, muzicieni remarcabili, cu recunoaștere internațională. Spectacolele au loc de la ora 19. Azi, eleganța jazzului newyorkez va întâlni sensibilitatea europeană. Asta întrucât pe scenă vor urca Saul Rubin/Ramona Horvath Quartet. Un proiect muzical rafinat, unde fiecare notă spune o poveste. De asemenea, azi va concerta și Wojtech Pilichowski Slap Jaz. Wojtech Pilichowski este unul dintre cei mai apreciați basiști din Polonia și de pe scena internațională, desemnat de 16 ori „Cel mai bun chitarist bas al anului”. Alături de el vor cânta Łukasz Rudkiewicz, chitară, Tomasz Mądzielewski, baterie, Filip Chojnacki, keyboards. Va fi un show electrizant, care îi va captiva atât pe pasionații de jazz, cât și pe cei aflați la prima întâlnire cu acest gen. Bilete se mai pot procura de aici: onejazz.ro.