17 case tradiționale, restaurate la Muzeul Satului Maramureșean

Primăria Sighetu Marmației anunță că la Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș” s-au încheiat, de curând, lucrările de întreținere, reabilitare și punere în siguranță a obiectivelor acestui mic colț de Rai. Astfel, anul acesta s-au desfășurat importante lucrări de întreținere și reabilitare la 17 case tradiționale, dar și la biserica muzeului. Biserica beneficiază acum de o învelitoare din draniță nouă, dar și de un sistem de iluminat interior și exterior care îi pune cu adevărat în valoare frumusețea.

