Activități educativ-preventive la Șișești și Șurdești

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au desfășurat joi, 23 octombrie, o activitate educativ-preventivă în parteneriat cu Școala Gimnazială Șișești și Școala Gimnazială Șurdești, având ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul elevilor.

În cadrul întâlnirii, polițiștii le-au explicat copiilor principalele reguli de circulație, importanța respectării semnelor rutiere și a unui comportament responsabil în calitate de pietoni sau bicicliști.

Activitatea a fost interactivă, elevii adresând numeroase întrebări și participând activ la discuții.

Totodată, polițiștii le-au prezentat micuților dotările și echipamentele specifice folosite în activitatea zilnică – autospecialele de poliție, mijloacele de semnalizare, uniformele și alte instrumente de lucru. Copiii au avut ocazia să vadă îndeaproape aceste dotări și să înțeleagă mai bine rolul și responsabilitățile poliției în comunitate.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă și educativă, având ca obiectiv formarea unei culturi rutiere preventive și consolidarea încrederii elevilor în instituție.