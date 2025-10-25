Austeritate, dar cu… distracție! Primăria Baia Mare organizează Iarna băimăreană cu Consiliul Județean Maramureș

Primăria Baia Mare organizează Iarna băimăreană cu Consiliul Județean Maramureș

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan nu îi sperie pe cei din conducerea Primăriei Baia Mare. Din contră, aleșii băimăreni au votat în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, a evenimentului „Iarna băimăreană”.

Acesta ar urma să aibă loc în perioada 28 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026. Deși Guvernul a interzis recent prin lege finanțarea unor asemenea evenimente în UAT-uri, autoritățile locale caută totuși soluții pentru alocarea de fonduri. Totuși, conducerea primăriei speră să-și recupereze integral sumele ce vor fi alocate, din sponsorizări și închirierea spațiilor publice pe durata manifestărilor. Evenimentul se anunță a fi unul fastuos, cu căsuțe din lemn, ateliere de artizanat, produse tradiționale, un parc de distracții, roată panoramică, carusele, două patinoare și concerte de colinde în fiecare weekend al lunii decembrie. De asemenea, se dorește organizarea unei noi ediții a tradiționalului „Crăciun în Satul de pe Dea­lul Florilor”, adică în Muzeul Satului din Baia Mare. Autoritățile locale și județene mai pregătesc o acțiune dedicată Zilei Naționale a României, sosirea Moșului Nicolae, în ajunul sărbătorii din 6 decembrie, un concert extraordinar de colinde susținut de Ștefan Hrușcă și Revelionul Băimărenilor. Evenimentele ar urma să prindă viață în spațiile amenajate din Piața Libertății și Parcul Mara.