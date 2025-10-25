Circulație închisă pe un tronson din strada Gh. Șincai

Municipiul Baia Mare informează cetățenii cu privire la închiderea circulației auto, pentru o perioadă de 45 de zile, pe strada Gheorghe Șincai. Restricția va fi impusă pe tronson bretea Remin – strada Culturii, începând cu data de 27 octombrie, ora 18. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor, în condiții de siguranță, a proiectului de reabilitare a Pieței Revoluției. Circulația se va desfășura prin incinta șantierului, bretea Remin spre strada 22 Decembrie. De asemenea, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat interdicția parcării mașinilor în fața farmaciei, de pe strada Piața Revoluției nr. 2, pentru facilitarea circulației mijloacelor de transport în comun la ieșirea din stație. Constructorul va lua măsuri de presemnalizare și semnalizare (inclusiv balize) pentru noile reglementări de circulație auto și pietonale.