Contract de finanțare, semnat, pentru viitorul centru de incinerare a deșeurilor în Baia Mare

Primăria Baia Mare anunță că tocmai a semnat contractul de finanțare pentru una dintre cele mai ambițioase investiții ale orașului nostru în materie de mediu și energii verzi. Este vorba despre construirea unui centru de incinerare a deșeurilor organice.

Este un proiect prin care nu doar că vom putea să procesăm și să valorificăm până la 8.500 de tone de deșeuri organice în fiecare an, adică aproape întreaga cantitate generată în municipiul Baia Mare, ci și să transformăm aceste deșeuri în energie electrică și termică, cu o capacitate de producție de peste 20.000 MWh anual, printr-un sistem modern de cogenerare. Valoarea proiectului este de 53 milioane de lei, din care aproape 8 milioane reprezintă contribuția din bugetul local. Diferența este acoperită prin fondurile nerambursabile obținute prin Programul de Cooperare Elvețiano–Român, derulat în parteneriat cu Guvernul României.

„Vreau cu această ocazie să îi transmit cele mai sincere mulțumiri Excelenței Sale Massimo Baggi, Ambasadorul Elveției în România, un adevărat prieten al municipiului Baia Mare, pentru implicarea domniei sale în obținerea acestei finanțări și pentru că susține proiectele de dezvoltare ale orașului nostru”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului.

Următoarea etapă importantă este procedura de achiziție publică pentru realizarea acestei investiții. Odată ce va exista un constructor desemnat, se va semna contractul de execuție și implicit se va deschide șantierul. Termenul de finalizare al lucrărilor este de 18 luni.