Copilașii de pe Craica, duși la grădiniță

Mai mulți copilași din zonele vulnerabile ale Băii Mari au ocazia de a participa la diverse activități educative, în cadrul Grădiniței cu program normal din cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional. Micuții sunt duși zilnic cu microbuzele școlare până la centru, explică reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

”Activitățile desfășurate în grădinița noastră de cele două grupe de copii sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, atât fizic, emoțional, cognitiv, cât și social. În ceea ce facem punem accent pe implicarea activă a micuților cu vârste între 3 si 6 ani proveniți din zona Craica. Participarea activă le oferă oportunități de învățare prin joc, explorare, comunicare și colaborare. Toate acestea cu susținerea și încurajarea doamnelor educatoare. Dintre activitățile cu tematică desfășurate în această perioadă amintim „Corpul uman”, “Familia Mea” și “Toamna cea bogată”. Copiii sunt aduși și duși înapoi acasă cu microbuze școlare, facilitând astfel prezența lor la Grădinița cu program normal din cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional. De asemenea, pe lângă activitățile educativ-recreative și de cunoaștere, copiii beneficiază și de o masă caldă”, au precizat reprezentanții instituției.