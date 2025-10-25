Echipa ”din umbră” care aduce zilnic zâmbete pe fețele copiilor

La Centrul Luchian, în spatele fiecărui zâmbet al copiilor există o echipă care lucrează zi de zi, cu grijă, responsabilitate și devotament. Sunt oamenii care, deși nu apar mereu în prim-plan, se asigură ca totul să meargă firesc, ca lucrurile mici, dar esențiale, să fie făcute bine, la timp și cu suflet. Este vorba de Alina, Delia, Codruța și Mariana.

”Codruța și Mariana fac parte din echipa centrului încă de la deschiderea lui, din anul 2003. Sunt, practic, parte din istoria locului. Au fost martore la fiecare etapă de dezvoltare, la schimbări, provocări, dar și la reușitele pe care centrul le-a adunat de-a lungul anilor. Codruța, în rolul de administrator, este omul care se asigură că centrul este aprovizionat cu tot ce îi trebuie: de la hrană și materiale, până la cele mai mici detalii organizatorice. Este un rol care poate părea nesolicitant, dar nu e așa, rol pe care îl duce cu seriozitate și implicare. Este o persoană care, deși preferă discreția, are un aport uriaș în buna funcționare a centrului. Este mamă a doi copii – o fiică medic rezident și un băiat în clasa a XII-a – și știe, din propria experiență, cât de important este echilibrul dintre muncă, grijă și familie. Mariana, asistentul social al centrului, este persoana care are grijă ca toate dosarele să fie la zi și toate documentele să fie complete. Ea gestionează interacțiunea cu familiile copiilor, dar și cu instituțiile care colaborează cu centrul. În plus, coordonează activitatea de întocmire a anchetelor sociale pentru orientarea școlară a copiilor din municipiul Baia Mare. Este o muncă de răbdare, atenție și consecvență. Mariana este mamă a unui băiat student și, prin experiența ei de părinte, reușește să înțeleagă mai profund nevoile familiilor cu care interacționează zilnic”, spun reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

La buna desfășurare a activității centrului contribuie și Delia, infirmieră, dar și Alina, bucătăreasă.

”Delia este omul care aduce liniște și ordine în tot ceea ce ține de igienă, îngrijire și siguranță. Rolul ei este unul esențial, mai ales în activitățile de zi cu zi ale copiilor. În colaborare strânsă cu educatoarele, psihologul, logopedie si kinetoterapeutul, Delia ajută copiii să devină tot mai independenți – inclusiv pe cei care, la început, au nevoie de scutece, reușind prin răbdare și perseverență să îi sprijine să le depășească aceste etape. Copiii nu merg niciodată singuri la baie, ci sunt mereu însoțiți și sprijiniți de ea, iar când este nevoie, îi ajută să se schimbe după kinetoterapie sau alte activități. Este o prezență calmă, discretă și de încredere, iar curățenia din centru, mereu remarcată, i se datorează în mare parte. Alina, bucătăreasa centrului, este cea care reușește să transforme mesele copiilor în momente de bucurie. Este atentă la fiecare recomandare medicală și la fiecare regim alimentar – fără gluten, zahăr sau lactoză – și gătește astfel încât fiecare copil să se bucure de o masă gustoasă, sănătoasă și atractivă. Este mamă a doi copii – un băiat aflat acum în străinătate și o fată elevă la liceu – și aduce în bucătărie aceeași grijă, răbdare și căldură pe care le oferă propriei familii. Alina și Delia s-au alăturat echipei mai târziu, dar s-au integrat firesc și au devenit parte din familia centrului”, mai povestesc reprezentanții DAS Baia Mare.

Împreună, Alina, Delia, Codruța și Mariana formează echipa „din spate” – cea care nu apare mereu în poze, dar fără de care nimic nu ar funcționa. Fiecare contribuie, în felul său, la bunul mers al activităților, la siguranța copiilor și la confortul lor de zi cu zi.