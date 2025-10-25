“Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu”. Da? Mda.

Auzim tot mai des și tot mai apăsat faptul că era mult mai bine pe vremea lui Ceaușescu. În comunism. Că o spun oameni mai în vârstă e de înțeles, ei regretă nu obligatoriu vremurile, cozile, serviciul, cât tinerețea, puterea, vremea când jucau și o miuță, plecau în concedii. Când o spun tinerii care n-au trăit așa ceva, dar le-o bagă Tik și Tok subliminat în cap (nu Pic și Poc, ăia sunt alții, de-atunci…), se cuvine să apelăm la cercetători, la fapte și la cifre grăitoare. Cu observația că subsemnatul a prins și acele vremuri, ca adolescent, înțelege și partea cealaltă, cauzele invocate, doar propaganda nu o acceptă.

Există oameni care au înțeles capcana și nu acceptă să cădem în ea. Așa că au făcut o paralelă de prețuri, salarii etc între 1989 și 2025. Și reiese așa. Salariul mediu în 1989 era de 3100 de lei. În 2025 este de 5300 de lei. Mediu. Și acum, prețul produselor de bază, cu observația că atunci erau cantități limitate, pe cartelă. Un kilogram de zahăr costa 11 lei, se primea un kilogram/persoană/lună, acum un kilogram de zahăr costă 4,5 lei. Făina costa 4 lei și era raționalizată de asemenea, acum făina costă 3 lei. Uleiul, obsesia românului, costa 11 lei/litru și era raționalizat la un litru/lună. Acum e 8 lei uleiul și poți lua cu bacsul, la fel ca toate cele dinainte. Mașina! Dacia 1300 costa 85.000 de lei, cam 27 salarii medii. Acum, Logan costă 75.000 lei, adică 14 salarii medii, la o diferență de calitate indiscutabilă. Benzina, și ea raționalizată, la 20 de litri lunar. Costa 9 lei litrul. Acum costă 7,5 lei aproximativ și poți cumpăra o cisternă de vrei.

Dar să nu ne oprim aici. În februarie 1982, prin decret, se majorau prețurile cu 35% la tot. În 1982, salariul era de 2400 de lei. Un kilogram de pui-30 de lei, ficat de vită-35, de porc 37, un ou 1,8 lei, carne de porc 37 lei, cremvurști 44 lei, parizer 38, ficat de pui 38. Și toate acestea pentru a returna datorii. Da, s-au returnat. Istoricul Petre Opriș spune că s-au returnat 14 miliarde de dolari plus penalități de 7 miliarde, o afacere de altfel îngrozitoare, cu 50% dobânzi! Datorii făcute, în mare, pentru industrializarea României. Ce nu se spune e că industrializarea s-a făcut cu tehnică deja depășită, mai ieftină, nu cu vârfuri. Așa se face că tona de zăcământ aurifer valora 390.830 de lei, dar costul extragerii era de 403.120 lei. Huila costa 451 lei/tonă, dar se extrăgea cu 520 lei. Țițeiul se scotea cu 1003 lei, dar se vindea cu doar 839 lei. Toate pe pierdere!

Aici e problema. De fapt. În productivitate. Sigur că „toată lumea avea un loc de muncă”. Dar se muncea la mișto pe alocuri, de nu credeți, întrebați minerii, după ce li s-a impus un alt sistem de plată sau agricultorii. Sigur că „toți eram egali”, doar că unii, de la secretar de partid și sectorist în sus, erau ceva mai egali. Și atunci, politicienii de la vârf erau mici Dumnezei, vezi Volga neagra de serviciu a unora. Deschideai gura mare doar să lauzi cel de-al N-șpelea Congres, altfel doar cu bancuri, la ureche. La fel cu posturile de radio ascultate în surdină, cele cu știri adevărate. Nici măcar libertatea religioasă n-o aveai, neocreștinii erau pedepsiți, creștinii clasici erau raportați de se „prea spovedeau”. Prin urmare, cei care își regretă tinerețile, făcând apologia Comunismului, sunt de înțeles. Are firesc. „Pe vremea mea…”. Cei ce vorbesc azi fără să fi trăit atunci o zi sau fără să fi avut o singură dată în față cifrele de mai sus, care sunt doar ciupite de ici colo, nu acoperă tot spectrul, ar putea să se abțină. N-ar rezista o săptămână în acel peisaj. Decât dacă tati ar fi secretar de partid…