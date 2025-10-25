În Sighetu Marmației, au sosit noi insule ecologice digitalizate

În data de 9 octombrie 2025 au fost recepționate 18 eco-insule supraterane încasetate în Sighetu Marmației.

În această săptămână, au fost recepționate încă 27 de eco-insule digitalizate individuale dintr-un total de 45 de eco-insule ce se montează în municipiul Sighetu Marmației în cadrul proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Sighetu Marmației” finanțat prin PNRR. Beneficiarii, respectiv locatarii blocurilor arondate acestor insule, vor debarasa deșeurile selectat pe fracțiile „Rezidual”, „Biodegradabil”, „Hârtie-Carton”, „Plastic-Metal” sau „Sticlă”. În perioada următoare, locatarii apartamentelor din blocurile cuprinse în proiect și arondate insulelor ecologice vor fi anunțați pentru a primi carduri de acces la containerele de deșeuri, alături de materiale informative cu regulamentul de utilizare a acestor structuri. După darea în folosință a containerelor, debarasarea deșeurilor se va face în saci menajeri sau de alt tip cu capacitatea de maximum 35 litri, prin accesarea cuvei de inserție (pentru fracția biodegradabilă și reziduală). Rugămintea autorității locale este ca cetățenii să aștepte distribuirea cartelelor și a instrucțiunilor de folosire.

Primăria, iluminată în roșu și galben

Municipiul Sighetu Marmației s-a alăturat inițiativei Rotary International care, pe data de 24 octombrie, marchează anual Ziua Mondială a Luptei împotriva Poliomielitei, o zi dedicată conștientiză­rii și sprijinirii eforturilor globale de eradicare a acestei boli devastatoare. În consecință, aseară, clădirea primăriei a fost iluminată simbolic în culorile roșu și galben, alăturându-se astfel mișcării globale de solidaritate în lupta împotriva poliomielitei.