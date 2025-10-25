Întâlnire cu un „magician al chitarei”, la One Jazz Festival

Ultima zi de One Jazz Festival vă aduce alți invitați de marcă. De peste 15 ani, Sarik Peter Trio cucerește scenele lumii, transformând fiecare concert într-o experiență vibrantă, încărcată de energie și bucurie.

Tot în ultima zi a One Jazz Festival va concerta și Nguyên Lê Trio. „Nimeni nu cântă la chitară ca el”, așa s-a scris în presa internațională despre Nguyên Lê. Cu 20 de albume lansate, colaborări cu nume legendare, precum Dhafer Youssef, Paolo Fresu sau Miroslav Vitous, și un stil recunoscut de la prima notă, Nguyên este un magician al chitarei. Nguyên Lê Trio este completat de Romain Labaye, la chitară bas, și Rhani Krija, percuție, cunoscut pentru colaborările cu Sting sau Keziah Jones. Evenimentul se desfășoară la ATP Tech Center Baia Mare, de la ora 19.