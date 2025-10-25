Primul meci acasă

Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova

Știința Explorări Baia Mare va juca sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 17.00, primul meci în fața propriilor suporteri. În cadrul rundei a doua a Diviziei A1 la volei masculin, formația antrenată de Liviu Râpeanu va primi vizita performerei etapei inaugurale, SCMU Craiova, echipă care a câștigat în fieful vicecampioanei Corona Brașov.

Știința Explorări a evoluat în prima etapă a campionatului la SCM Zalău, unde a pierdut cu scorul de 3-0, însă în primele două seturi băimărenii s-au ridicat la nivelul adversarului și au cedat doar pe finalul lor. SCMU Craiova a câștigat în minimum de seturi, în fieful vicecampioanei Corona Brașov, o victorie surprinzătoare de o asemenea manieră pentru multă lume.

E clar că prin perspectiva rezultatelor din prima etapă, cât mai ales a comparării celor două loturi, SCMU Craiova este marea favorită a meciului cu Știința Explorări, însă elevii lui Liviu Râpeanu vor să se ridice la pretențiile adversarului cu care se vor duela și, totodată, speră într-o figură frumoasă.

Partida va fi arbitrată de Cristian Botezatu (Piatra Neamț) și Alexandru-Rareș Puni (Iași), iar observator din partea FRV este Gheorghiță Mitrașcă din Zalău.

Program etapa 2

Sâmbătă, 25 octombrie: Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova (ora 17.00); CSM București – Rapid București (ora 17.00, TVR Sport); Știința București – CSM Corona Brașov (ora 18.00); SCM Zalău – CSM Arcada Galați (ora 18.00). Partida Unirea Dej – Steaua București a fost amânată. Dinamo București stă.