Se caută soluţii pentru a se trăi exclusiv din meşteşugurile populare

Proiect CULTURALITY

În data de 22 octombrie 2025, Consiliul Județean Maramureș a organizat primul hub rural de inovare din cadrul proiectului CULTURALITY – Patrimoniul cultural din zonele rurale izolate pentru un turism creativ și dezvoltare durabilă, finanțat prim programul Horizon Europe.

Evenimentul, care a avut loc în Cupșeni, a reunit factori interesați din Țara Lăpușului în vederea sondării potențialului turistic local, cu scopul de a identifica oportunităţile reale din mediul rural aferente patrimoniului material și imaterial.

Din dorința de a contribui la valorizarea tradițiilor și a potențialului turistic al județului prin promovarea autenticității, în cadrul întâlnirii a fost demarat un dialog deschis pe marginea posibilității concrete de a trăi exclusiv din practicarea meșteșugurilor tradiționale. Meșterii prezenți din Țara Lăpușului au concluzionat că nu se poate trăi exclusiv din meșteșuguri, în special în absența unei structuri care să permită valorificarea produselor meșteșugărești fără a împovăra meșterii cu gestiunea aspectelor legate de fiscalitate. În prezent, majoritatea meșterilor practică propriul meșteșug din pasiune și nu pentru profit.

„În cadrul discuțiilor s-a conturat și o distincție clară între valoarea artistică și valoarea comercială a produselor meșteșugărești, ceea ce ne aduce în atenție necesitatea specificării metodelor utilizate pentru fabricarea produsului, de tip industrial sau artizanal. Autoritățile locale și județene trebuie să găsească o formă de certificare care să pună în valoare produse de artizanat ce sunt realizate manual”, a punctat managerul de proiect, Noemi Ganea. Cei care doresc să aducă recomandări pe această temă sunt rugaţi să scrie la adresa: culturality@cjmaramures.ro.