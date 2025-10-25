Studenții la Asistență Socială, în vizită la ASSOC

Asociația ASSOC a primit de curând vizita studenților din anul III de la specializarea Asistență Socială din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Aceștia au avut astfel ocazia de a intra în contact direct cu persoane care oferă servicii sociale celor aflați în dificultate, dar au aflat și despre exemplele de bune practici în domeniu.

”Tinerii studenți ai lect. univ. dr. Simion Belea au aflat informații utile de la colegii noștri, profesioniști cu experiență în activități sociale și de economie socială. Vizita a făcut parte din activitățile de laborator ale cursului de Economie socială, oferindu-le studenților oportunitatea de a cunoaște exemple concrete de bune practici în domeniul economiei sociale și al incluziunii socio-profesionale.

Colaborarea cu Centrul Universitar Nord Baia Mare este una îndelungată, dar și una foarte bună, lucru firesc ținând cont de faptul că mulți dintre colegii noștri sunt chiar absolvenți ai universității băimărene”, au explicat responsabilii Asociației ASSOC.