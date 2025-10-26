3 Sud Est cântă în Baia Mare

Trupa 3 Sud Est a pornit la drum, într-un turneu național dedicat tuturor celor care simt muzica cu inima. Trupa-fenomen a României continuă să aducă emoție pură și spectacole care rămân întipărite în suflete.

De la „Amintirile” și „Emoții”, până la „Clipe”, „Stele” și noile creații, fiecare concert este o călătorie muzicală intensă, susținută de o producție live completă – alături de band-ul lor de excepție, care dă un plus de profunzime, energie și autenticitate fiecărui moment. „Această formulă live transformă fiecare piesă într-un act artistic viu, sincer și vibrant – un dialog real cu publicul, în care emoția nu este doar interpretată, ci trăită pe deplin. Un spectacol 3 Sud Est nu este doar un concert. Este o întâlnire cu o parte din viața noastră”, transmit organizatorii. Trupa 3 Sud Est va poposi şi în Baia Mare. Vor cânta pentru băimăreni şi nu numai, la ATP Tech Center Baia Mare, în 1 noiembrie, de la ora 20. Copiii cu vârsta de până la 6 ani au intrarea liberă, însoțiți de un adult posesor de bilet, dar fără loc nominal.